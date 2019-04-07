Российский певец Александр Профессор Лебединский заявил, что Москва должна в ноги поклониться Украине и попросить прощения за все содеянное. При этом максимально возместив убытки.

Сам Лебединский рвется на Украина, так как Америка ему чужая. В США он живет с 2014 года.

Украинские политики не раз называли Москву агрессором и требовали возместить убытки за годы в оккупации. Москва подобные претензии с негодованием отвергает, передает РИА Новости.