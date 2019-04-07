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Палестино-израильский конфликт 7 минут назад

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7 апреля 201919:35

Застройка Западного берега Иордана: Лондон осудил Тель-Авив

EPA

Великобритания решительно осуждает планы и конкурсы Израиля по строительству новых поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя британского министра иностранных дел по делам Ближнего Востока Марк Филд.

"Согласно международному праву, поселения являются незаконными, а также угрожают жизнеспособности решения о сосуществовании двух государств", — приводит слова Филда ТАСС, ссылающееся на пресс-службу МИД Великобритании.

Дипломат назвал действия Израиля контрпродуктивными и призвал их прекратить. Он также предложил всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке прилагать усилия для деэскалации напряженности и созданию благоприятных условий для установления мира в регионе.

Ранее премьер и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

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