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Ливия. Новая страна 58 минут назад
Собиратель земель: фельдмаршал Хафтар пошел в наступление
Автор: Дмитрий Киселёв
6 апреля пришло сообщение, что Ливийская национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром взяла под полный контроль столичный международный аэропорт Триполи. Цель Хафтара — взять под свой контроль саму столицу и таким образом объединить страну.
До сих пор в Ливии было двоевластие. В столице при поддержке стран Запада руководил премьер-министр Файез Сарадж, а западная часть страны была под контролем маршала Хафтара. Страна раскололась на части после агрессии НАТО в 2011 году, когда бомбардировщики Франции и Англии бомбили страну, а повстанцы убили многолетнего лидера Муамара Каддафи.
До агрессии Ливия была процветающей страной и контролировала на своем меридиане север Африки вплоть до Чада. Но Каддафи совершил ошибку, которую никогда не делали у нас воры в законе, — он дал большие деньги в долг. По нашим криминальным понятиям, тебя же после этого и закажут, чтобы не отдавать. Собственно, так и получилось с Каддафи.
Он вложился в избирательную кампанию президента Франции Саркози, рассчитывая вернуть деньги, скажем так, услугами. Но когда этого не произошло, а Каддафи имел неосторожность напомнить, мол, должок, то Франция Саркози при поддержке США и Англии инспирировала войну и убийство Каддафи. Разумеется, все было обставлено как борьба за демократию.
И что сейчас? Часть территории контролирует маршал Хафтар. Поднимался на борт нашего авианосца "Адмирал Кузнецов" для сеанса связи с Шойгу в начале позапрошлого года. У Хафтара — особые отношения с президентом Египта генералом Сиси. Это сильный актив в его положении. В остальном в Ливии плохие дела. До сих пор там еще и банды ИГИЛ (запрещено в РФ), и лагеря работорговцев.
Автор: Евгений Поддубный
Похоже, фельдмаршал Халифа Хафтар решил стать собирателем земель ливийских. Главнокомандующий Национальной армии пошел войной на Триполи — официально для того, чтобы спасти жителей столицы страны от террористических и бандитских группировок, которые находятся в городе и окрестностях, фактически чтобы консолидировать власть.
После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления — власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны со столицей в Триполи контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН Правительство национального единства во главе с премьером Фаизом Сараджем. Его поддерживают западные страны, а также Турция и Катар.
На востоке и частично на юге власть — в руках избранной в 2014 году Палаты представителей Ливии, ее еще называют "правительство в Тобруке". Его и поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, а союзники Хафтара — Объединенные арабские эмираты и Египет. Так кто такой маршал Халифа Хафтар?
Военный и революционер сложной судьбы. Когда-то один из ближайших сторонников Муамара Каддафи. В 1969 оду он, тогда еще курсант Военной академии Бенгази, был активным участником свержения короля Ливии. После — член совета революционного командования. Каддафи говорил про Хафтара: "Он был мне сыном. А я ему был как духовный отец".
Хафтар учился в СССР, в 1978 году окончил высшие офицерские курсы "Выстрел", был слушателем. В 1983-м — слушателем Академии имени Фрунзе. В конце 80-х Халифа Хафтар был взят в плен в результате вооруженного конфликта Ливии и Чада. Муамар Каддафи отказался от своего генерала, и Хафтар из лучшего друга перешел в разряд лучшего врага полковника. В Чаде Халифа Хафтар установил связь с агентами ЦРУ и на 20 лет уехал жить в Штаты. Вернулся в Ливию военный уже для того, чтобы свергать бывшего соратника. Каддафи был зверски убит, а Хафтар за последние 8 лет получил должность главкома Ливийской национальной армии, которая поддерживает Палату представителей и противостоит Правительству национального единства.
Фельдмаршал Хафтар сейчас пользуется активной поддержкой Египта, Объединенных арабских эмиратов и Саудовской Аравии, по крайней мере, противники Хафтара указывают на то, что именно из этих стран Ливийская национальная армия получает оружие. К тому же в западных СМИ Хафтара все чаще называют "ливийским ас-Сиси", намекая на то, что ливийский военный готов пройти путь к власти, который прошел президента Египта.
Смотрит Халифа Хафтар и в сторону Москвы. Летом 2016 года, маршал впервые побывал в российской столице, осенью того же года встретился с главами оборонного и внешнеполитического ведомств России, а 11 января 2017-го главком ЛНА побывал на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", откуда по видеосвязи провел переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу.
Но уж точно не Москва подтолкнула Хафтара к походу на Триполи. Об этом говорит и реакция российского МИД. Так, Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает все политические силы Ливии, стороны конфликта должны договориться между собой без влияния из вне. "{Все мы должны призывать ливийцев прекратить какие-либо наступательные военные действия и сесть за стол переговоров", — отметил глава российского МИД.
К слову, фельдмаршал Хафтар уже отказался встречаться со своим оппонентом — лидером ПНЕ премьером Сараджем. Судя по всему, главком ливийской армии считает, что сможет оперативно взять Триполи. И основания для подобной самоуверенной игры у Хафтара есть. Сейчас в Ливийской национальной армии около ста тысяч человек, и это самая серьезная консолидированная сила в стране. К тому же ЛНА удалось зачистить южные территории от группировок радикальных исламистов и обезопасить нефтяные месторождения. Сейчас силы Хафтара контролируют большую часть страны не только с точки зрения территории, но и в экономическом смысле. И это — еще один аргумент, который позволил маршалу пойти на Триполи.
Первые несколько дней войска ЛНА продвигались, фактически не встречая серьезного сопротивления. Бойцам армии удалось взять под контроль три города — это Сабрата и Сурман, которые расположены в 60 километрах от столицы к западу, и Гарьян, что в сотне километров к югу от Триполи. Вообще в своем обращении перед началом движения на столицу Хафтар призвал не препятствовать действиям бойцов Ливийской национальной армии и тем самым избежать кровопролития. То есть, по сути, переложил ответственность за эскалацию конфликта на премьера Сараджа.
Для самого фельдмаршала избежать серьезной эскалации не менее важно, нежели взять столицу. Цель-то не новый виток гражданской войны, а попытка сформировать государственные институты, которые смогут реально управлять Ливией и создать условия для политического процесса, что впервые за восемь лет сформирует легитимную власть.
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