ЦБ предупредил о проблемах с быстрыми платежами

Центральный банк России предупредил пользователей системы быстрых платежей о внеплановых работах на стороне внешних телеком-провайдеров. С утра воскресенья, сообщили "Интерфаксу" в ЦБ, возникают трудности в работе сервисов.

"О полном восстановлении работы СБП будет сообщено дополнительно", — сказали в ЦБ.

В Системе быстрых платежей с 27 февраля 2019 года участвуют 12 банков. С её помощью пользователи могут переводить деньги по номеру телефона между счетами в разных банках.