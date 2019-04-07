Британцев, задержанных в центре Москве, отпустили под подписку

Двое англичан, которых задержали предположительно с наркотиками в районе Чистых прудов (Москва), освобождены под подписку о невыезде.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, в полиции иностранцы пробыли менее трех часов.

В Росгвардии подтвердили, что был задержан 36-летний европеец. Мужчина обратил на себя внимание вневедомственной охраны, затем, увидев патруль, пытался избавиться от свертка с наркотиками.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и вызвали оперативников. Экспертиза установила, что в свертке мефедрон. Для дальнейшего разбирательства его передали полиции, передает "Интерфакс".