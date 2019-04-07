Госпитализирована актриса Алла Демидова

Народную артистку РСФСР Аллу Демидову госпитализировали из-за гипертонии. Сейчас с артисткой все хорошо, сообщила представитель пресс-службы театра "Гоголь-центра".

Однако спектакль "Ахматова. Поэма без героя" перенесен на июнь.

Алла Демидова родилась в 1936 году в Москве. Ее дебют в кинематографе состоялся в 1957 году. Актриса известна зрителям по фильмам "Чайка", "Стакан воды", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей", передает ТАСС.