Матвиенко больше любит дарить, чем принимать
7 апреля в здании Петербургской филармонии — торжественное мероприятие по случаю юбилея Валентины Ивановны Матвиенко, главы Совета Федерации и третьего человека в иерархии власти России. Общественный лидер, дипломат, государственный деятель и элегантная женщина — на всех этапах своей яркой жизни Матвиенко — заразительный пример для многих.
В программе — Чайковский, Пуччини и Верди. На сцене — звезды мировой оперы, а в партере — звезды искусства и политики. Валентина Матвиенко — в первой ложе. Она, как всегда, изысканна и элегантна — в темном платье с золотым шитьем. Ее чествуют как почетного гражданина Петербурга. Для нее оркестр еще одного почетного петербуржца — непревзойденного маэстро Темирканова — исполняет полонез из оперы "Евгений Онегин".
С первого ряда на сцену поднимается Алиса Фрейндлих. Она читает стихи Марины Цветаевой. В Большом зале филармонии имени Шостаковича собрались люди из совершенно разных сфер. Здесь музыканты Борис Эйфман, Александр Розенбаум, артисты Олег Басилашвили и Максим Галкин, космонавт Сергей Крикалев, политики Сергей Кириенко и Эльвира Набиуллина. А еще Валентина Матвиенко пригласила жителей блокадного Ленинграда, к которым относится с особым трепетом. И,.кажется, каждому здесь есть за что лично поблагодарить виновницу торжества .
Слева от Валентины Матвиенко — Светлана Медведева, справа — Александр Беглов, который исполняет обязанности губернатора Петербурга. Им обоим явно есть что обсудить, и они тихо переговариваются в паузах между номерами.
Программа сегодняшнего вечера — с портретом его главной героини и цитатой: "Мое сердце — в Петербурге". Не будучи петербурженкой по рождению, Матвиенко стала ею, возглавив город в 2003-м. Она вернула имперский лоск городу, а Петербург ответил ей взаимностью, и поэтому она отмечает свой юбилей именно здесь.
Знаменитый петербургский ритуал — выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Ровно в полдень недрогнувшей рукой его производит спикер Совета Федерации. Рядом — внучка Арина. У нее тоже юбилей -10 лет.
Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко. С ее плотным рабочим графиком это редко удается. Далее из центра — в Приморский район. Здесь при попечении Матвиенко строится новый храм — сошествия Святого Духа на апостолов.
Ну, а юбилейным вечером под овации сменяют друг друга Элина Гаранча, Юсиф Эйвазов, Динара Алиева, Ильдар Абдразаков. Программу составляли с учетом вкусов спикера Совета Федерации. В финале застольную песню из "Травиаты" ведущие солисты Академического симфонического оркестра филармонии исполняют с бокалами шампанского в руках. Со своего места Валентина Матвиенко приветствует их, но ее настоятельно зовут на сцену.
Зал встает. Валентине Матвиенко все несут и несут невероятной красоты букеты. "Всем хочется вынести шампанское. Спасибо, что пришли. Здесь самые близкие и дорогие люди. Я служу Отечеству, для меня большая гордость и честь служить великому городу. Люблю Петербург", — сказала Матвиенко.
Этот вечер, заканчивает свою речь Валентина Матвиенко, — подарок всем вам. Известно, что она больше любит дарить, чем принимать. Даже в день своего юбилея.
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