Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому

Музыкант Юрий Лоза, комментируя заявление певца Алексея "Профессора" Лебединского о том, что Москва должна попросить прощения у Украины и поклониться в ноги, напомнил, что сам Лебединский уже несколько лет живет в США. "Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке", — приводит слова Лозы RT.

Продюсер Иосиф Пригожин также подверг позицию Лебединского критике, предположив, что певец хочет найти виноватых в неудачах, которые постигли его в Америке. "Он будто внутри процесса находится, советы громкие дает. Это кто такой?", — сказал Пригожин, слова которого цитирует РЕН ТВ.

Пригожин также напомнил, что Лебединский исполнил композицию "Я убью тебя, лодочник", а других достижений у него нет, тем не менее он там "сидит и гавкает".

Сам Лебединский ранее заявил, что рвется на Украину, так как Америка ему чужая. В США он живет с 2014 года.