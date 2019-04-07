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7 апреля 201920:41

У тренера "Севильи" обнаружен лейкоз

EPA

У главного тренера испанской "Севильи" Хоакина Капарроса выявлена хроническая форма лейкоза. 63-летний специалист возглавил клуб меньше месяца назад, заменив Пабло Мачина.

Хоакин Капаррос сам объявил об обнаруженном у него заболевании. Тренер заявил, что болезнь не помешает ему работать с "Севильей". Капаррос будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.

В 2017 году онкологическое заболевание вынудили уйти в отставку другого тренера "Севильи" – аргентинца Эдуардо Бериссо. Операция прошла успешно, и Бериисо вернулся к работе. В настоящее время он возглавляет сборную Парагвая.

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