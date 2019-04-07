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7 апреля 201921:40

"Уотфорд" стал вторым финалистом Кубка Англии

Определился второй финалист Кубка Англии. Им стал "Уотфорд", обыгравший в дополнительное время "Вулверхэмптон" 3:2.

"Волки" были очень близки к успеху. За 11 минут до окончания второго тайма они вели 2:0 после голов Мэтта Доэрти и Рауля Хименеса. Но "Уофторд" не бросил бороться. На 79 минуте Жерар Деулофеу отыграл один гол и подарил "шершням" шанс на спасение. А в уже добавленное арбитром время в штрафной "Вулверхэмптона" бы сбит Трой Дини. Сам же пострадавший реализовал 11-метровый. Основное время завершилось вничью 2:2.

В дополнительной 30-минутке счастье улыбнулось "Уотфорду". Жерар Деулофеу забил свой второй мяч. "Волки" пытались спасти игру, но свои моменты они не использовали. Уотфорд" выиграл 3:2 и вышел в финал Кубка Англии, где поспорит с "Манчестер Сити".

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