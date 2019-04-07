Под Костромой пропали двое детей

В Костромской области пропали двое мальчиков в возрасте семи и восьми лет. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ, дети пропали в поселке Лесобаза Мантуровского района области днем 6 апреля. Они пошли гулять и не вернулись.

Сейчас детей ищут полицейские, сотрудники администрации города Мантурово, волонтеры отряда "Лиза Алерт", местные жители, кинологи с собаками.