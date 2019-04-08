Жертвами ДТП в Башкирии стали два человека

В Башкирии жертвами ДТП стали два человека, еще четверо пострадали. На 34 километре трассы Уфа — Иглино — Красная горка – Павловка ВАЗ-2199 столкнулся с Renault Logan, уточняет ТАСС.

Оба водителя погибли. Четверо пассажиров были госпитализированы. На месте аварии работает полиция, выясняются причины ЧП.