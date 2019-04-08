В Театре наций - "звездная" премьера

Виктор Рыжаков ставит "Иранскаую конференцию" по пьесе Ивана Вырыпаева. Актерский перечень внушает: Евгений Миронов, Игорь Верник, Чулпан Хаматова, Авангард Леонтьев, Юрий Стоянов, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Золотовицкий, Ксения Раппопорт, Станислав Любшин, Вениамин Смехов, Равшана Куркова.

"Этот материал произвел на меня впечатление честностью и открытостью. Пьеса, по сути, состоит из ярких и контрастных монологов, поэтому и возникает такая жесткая, откровенная дискуссия, — рассказывает художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. — Мы думали, как лучше донести все это до зрителя и решили пригласить больше, чем просто хороших артистов: у каждого, кто выйдет на сцену, есть свой взгляд, своя позиция и в искусстве, и в жизни. Это спектакль-акция о том, о чем мы, может быть, молчали или не хотели говорить. Мы хотим задать тон и положить начало этому разговору, потому что сейчас — самое время".

По сюжету пьесы "Иранская конференция" в Копенгагене открывается симпозиум по вопросам Ближнего Востока. Однако научная дискуссия переходит в рассуждение на вечные темы: о смысле жизни, Боге, свободе, гуманизме и любви.

Спектакли по произведениям Ивана Вырыпаева идут в Англии, Франции, Германии, Чехии, Польше и Канаде, а пьеса "Пьяные", одна из самых известных, присутствует в афишах сразу двух главных драматических театров России — МХТ имени Чехова и БДТ имени Товстоногова. Вырыпаев успешно работает в качестве кинорежиссера. Его фильм "Эйфория" получил приз молодежного жюри Венецианского фестиваля и премию "Ника", а "Кислород" — приз за режиссуру на "Кинотавре".

Режиссер Виктор Рыжаков, художественный руководитель Центра имени Мейерхольда, работает с драматургией Ивана Вырыпаева с 2002 года. Их творческий тандем давно завоевал признание и многократно отмечен премией "Золотая маска". Спектакли Рыжакова по пьесам Вырыпаева можно увидеть не только в ЦИМе, но и в МХТ им. А. П. Чехова и Мастерской Петра Фоменко.

Театр наций традиционно приглашает к участию в своих постановках лучших российских актеров. В спектакле "Иранская конференция" на сцену театра впервые выйдут Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Равшана Куркова, Игорь Золотовицкий, Юрий Стоянов, Вениамин Смехов, Станислав Любшин, Светлана Иванова-Сергеева и другие известные актеры.

С 2006 года Театр наций возглавляет Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных российских и мировых режиссеров: Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова и многих других. Театр регулярно обращается к творчеству современных авторов, таких как Дункан Макмиллан, Мариус фон Майенбург, Эльфрида Елинек и Ярослава Пулинович. Пьеса Ивана Вырыпаева будет представлена на сцене Театра наций впервые.