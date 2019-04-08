"Страсбур" помешал "ПСЖ" досрочно выиграть чемпионат Франции

"Пари Сен-Жермен" упустил возможность оформить чемпионство за 7 туров до окончания первенства Франции. Парижане не смогли обыграть на своем поле "Страсбур". Матч завершился вничью 2:2.

"ПСЖ" мог стать чемпионом в случае победы над "Страсбуром". И хотя в стартовом составе парижан не оказалось их лучшего бомбардира Килиана Мбаппе, эта задача казалась вполне выполнимой. Особенно после того, как заменивший Мбаппе в стартовом составе Эрик Шупо-Мотинг поразил ворота гостей на 16 минуте. Но "Страсбур" не остался в долгу, и на 26 минуте Нуну Да Кошта отправил мяч в ворота Джанлуиджи Буффона.

Вскоре после этого момента произошел курьезный случай. Шупо-Мотинг оказался один против пустых ворот "Страсбура". Но нападающий угодил за линию ворот, а мяч нет. Гости же своего шанса не упустили. На 38 минуте Антони Гонсалвиш во второй раз заставил Буффона капитулировать. На перерыв команды ушли при счете 1:2.

Во втором тайме игра шла в одни ворота. Парижане создали массу опасных моментов, но или мяч не шел в ворота, или отлично играл вратарь "Страсбура" Матс Селс. Тренер хозяев Томас Тухель выпустил на поле Килиана Мбаппе, Юлиана Дракслера и Тило Керера. Отыграться "ПСЖ" смог – Керер замкнул передачу Дракслера. Но добиться большего не получилось. Ничья 2:2.

У "Пари Сен-Жермен" стало 62 очка. У ближайшего преследователя "Лилля" — 41. А это означает, что для того чтоб стать снова чемпионом парижскому клубу достаточно не проиграть в одном из семи оставшихся матчей.