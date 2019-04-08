Порошенко нарушил закон и перенес сроки дебатов с Зеленским

Петр Порошенко внезапно решил изменить правила игры и перенести дебаты со своим соперником Владимиром Зеленским на пять дней раньше срока — на 14 апреля. Это является нарушением закона: на Украине дебаты проводятся в последнюю пятницу перед голосованием.

Порошенко также согласился на предложение боксера Кличко пройти тесты на алкоголь и наркотики во Всемирном антидопинговом агентстве. Ранее Владимир Кличко сказал, что тест, который сдали кандидаты перед камерами, был просто профанацией.

Зеленский пока никак на все это не реагировал, но в интервью одному из телеканалов отметил, что пора всем заняться делом. Также он заявил о готовности к переговорам с российским лидером и напомнил о важности Минских соглашений, передает телеканал "Россия 24".