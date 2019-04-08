Киев опять хвастается "Нептунами"

Советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков "разрекламировал" ракетный комплекс "Нептун". Он рассказал, что ракета может пролететь 300 километров и достичь Севастопольской бухты. При этом, по словам Бирюкова, снаряд "стелится" над поверхностью воды, поднимаясь лишь на пять метров, и способен атаковать корабль.

Россияне нервничают из-за этой ракеты, уверен Бирюков. А Порошенко ранее заявил, что новейшие ракеты нужно испытывать возле границы с Россией, в Черниговской области. Однако, несмотря на подобные "рекламные" заявления Киева, оборонная отрасль Украины по-прежнему в упадке. Глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отмечает, что страна не имеет ни одного профессионально-технического училища, где готовились бы высококвалифицированные сварщики или рабочие. Поэтому новые образцы вооружений производить некому, передает РИА Новости.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, в свою очередь, отмечает, что техника, демонстрируемая Украиной, является лишь единичными образцами, которые нужны для иллюзии "развития вооруженных сил". Массового производства такой техники на Украине нет.