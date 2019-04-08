YouTube заблокировал канал с видеоклипом группы "Альянс", снятым 32 года назад

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Олега Парастаева — участника советской и российской группы "Альянс". На днях на этом канале Парастаев разместил клип на песню "На заре", снятый 32 года назад.

Как музыкант написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", его YouTube-канал заблокировали с формулировкой "за спам, обман и мошенничество". Парастаев предположил, что система среагировала на большое количество просмотров нового клипа, расценив это как нарушение.

На канале Олега Парастаева на YouTube говорится, что его аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube. Также музыкант сообщил, что подал апелляцию администрации видеохостинга.

Желающим посмотреть клип "Альянса", Парастаев предлагает перейти на канал режиссера Михаила Макаренко.

Клип на популярную песню "На заре" появился в Сети 5 апреля текущего года. С этого времени он набрал около 500 тысяч просмотров.

Группа "Альянс" была создана в 1981 году под руководством гитариста Сергея Володина, напоминает РИА Новости. Композиция "На заре" вышла на альбоме группы в 1987 году. Автором текста и музыки стал Олег Парастаев. В том же году был снят видеоклип.

Ранее СМИ сообщали, что видеохостинг YouTube удалил последние выпуски программ Юрия Дудя и Леонида Парфенова за нарушение своих условий. Позднее ролики выпусков были восстановлены.