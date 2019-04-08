В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода

На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД столицы.

ДТП произошло в районе дома №8 по Крымскому Валу, передает ТАСС. Пострадавшего доставили в больницу.

Как уточнил источник в экстренных службах, перехода сбил автомобиль скорой помощи.