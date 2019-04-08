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8 апреля 201902:36

Гарбинье Мугуруса выиграла теннисный турнир в Монтеррее

EPA

В мексиканском Монтеррее завершился представительный женский теннисный турнир с призовым фондом 226 750 долларов. Победу одержала испанская спортсменка Гарбинье Мугуруса.

В финале Мугурусе противостояла представительница Белоруссии Виктория Азаренко. Первый сет уверенно выиграла Гарбинье 6:1, а во втором Виктория завершила борьбу при счете 3:1 в пользу соперницы. Причина снятия Азаренко – повреждение ноги. Матч продолжался 1 час и 6 минут.

Посеянная под вторым номером Мугуруса выиграла свой первый турнир в календарном году. Всего на счету испанки семь побед.

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