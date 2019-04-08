Молодежный сленг из уст Порошенко рассмешил пользователей Интернета

Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко за то, что он пытается использовать молодежный сленг, общаясь с аудиторией.

Ранее украинский президент опубликовал на своей странице в Telegram несколько постов, обратившись к своим подписчикам со словами "френды" и "гайз". Пользователи раскритиковали сообщения Порошенко, после чего они были отредактированы, а обращения заменены на более нейтральные, передает РИА Новости.

Пользователь Александр Волков порекомендовал Петру Порошенко потренироваться в использовании не молодежного сленга, а уголовного жаргона. Иван Яковина отметил, что обращение "гайз" из уст Порошенко звучит просто жалко. А пользователь @EvrikaValetta искренне недоумевает, на какой помойке штаб Порошенко нашел себе политтехнологов и пиарщиков.