Месси остается главным претендентом на Золотую бутсу
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота мадридского "Атлетико", ставший для него 33-м в чемпионате Испании. Аргентинец лидирует в споре за Золотую бутсу –н аграду, вручаемую лучшему бомбардиру национальных первенств Европы.
Чемпионат Испании, как один из самых престижных на континенте, имеет коэффициент 2. Таким образом, Месси набрал 66 очков и уверенно занимает первое место. Его ближайший конкурент француз Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", не смог поразить ворота "Страсбура" и улучшить свой лицевой счет. У него осталось 54 очка (27 голов х 2). Третье место делят сразу три футболист – итальянец Фабио Квальярелла ("Сампдория") и поляки Роберт Левандовский ("Бавария") и Кшиштоф Пентек ("Дженоа" / "Милан") – по 42 (21 х 2)
Если Лионель Месси выиграет спор лучших бомбардиров нынешнего сезона, то эта Хлотая бутса станет шестой в его спортивной биографии. Ранее Лионель становился самым результативным в сезонах 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17 и 2017/18.
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