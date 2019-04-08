Мужская сборная Швеции по керлингу сохранила титул чемпиона мира

В Канаде завершился чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. Сборная Швеции обыграла в финале команду Канады и защитили титул сильнейшей команды.

В финале шведы нанесли поражение канадцам 7:2. Эта победа скандинавов стала второй подряд и девятой в истории. Чаще других – 36 раз чемпионами мира становились канадцы.

В матче за третье место сборная Швейцарии нанесла поражение японцам 5:4. Сборная России заняла девятое место, одержав на групповом этапе четыре обеды при восьми поражениях.