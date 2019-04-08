Во время военных действий в Ливии погибли 11 человек

В результате столкновений в Ливии погибли не менее 11 человек. Еще 23 получили ранения. Столкновения ведутся с силами так называемого Правительства национального согласия. Стороны конфликта не стали соблюдать гуманитарной паузы, во время которой миссия ООН должна была эвакуировать пострадавших.

В Госдепе требуют прекратить наступление, сообщает телеканал "Россия 24". А глава российского МИДа во время визита в Иорданию заявил, что хаос в стране начался после вмешательства НАТО. Стороны должны самостоятельно решить конфликт дипломатическим путем