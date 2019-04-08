В Москве сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся сегодня в Москве. Турецкий лидер приедет в Россию с рабочим визитом.

Основными темами обсуждения станут ситуация в Сирии, поставки Турции российских зенитно-ракетных систем С-400, а также строительство газопровода "Турецкий поток". Позже лидеры двух стран примут участие в заседании Совета сотрудничества и встретятся с представителями бизнес-сообщества.

Вечером Владимир Путин и Реджеп Эрдоган посетят Большой театр. Там они примут участие в торжественной церемонии открытия перекрестного года культуры и туризма России и Турции, передает телеканал "Россия 24".