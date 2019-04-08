На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

Около 5 тысяч гектаров леса охвачено пожарами на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Авиалесохране. Самые сильные возгорания зафиксированы на территории Магаданской и Амурской областей, а также в Хабаровском и Забайкальском краях.

В тушении задействованы 580 человек и почти 100 единиц техники. Ведется мониторинг ситуации с воздуха. За минувшие сутки уже удалось ликвидировать пожары на территории около 400 гектаров, сообщает телеканал "Россия 24".