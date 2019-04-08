Тема:

Выборы на Украине 41 минута назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 апреля 201907:13

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

youtu.be

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами. Запись эфира была опубликована в видеохостинге YouTube.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как научить украинцев разговаривать на государственном языке, Фарион заявила, что для этого надо запретить русскоязычному населению Украины получать образование и работать.

При этом, по мнению бывшего депутата, украинцы являются слабой нацией, потому что позволяют себя унижать.

"У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты", — цитирует слова экс-депутата РИА Новости. Фарион добавляет, что в случае, если эли люди не знают украинского языка, они не должны получать образование и автоматически не должны получать работу.

Ирина Фарион известна своими агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах. Ранее она называла русский язык языком оккупантов и говорила о необходимости приучать украинцев использовать в публичном пространстве только государственный язык. Также политик призывала сограждан ломать челюсти жителям Украины, говорящим по-русски.

Ранее по теме

Сейчас

04:05

США требуют прекратить наступление армии Хафтара на Триполи

01:29

Ягланд: Brexit и Ruxit могут стать потрясением для Европы

00:02

Жертвами ДТП в Башкирии стали два человека

20:47

Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках

20:18

Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

19:47

Госпитализирована актриса Алла Демидова

18:25

"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Во время военных действий в Ливии погибли 11 человек

Во время военных действий в Ливии погибли 11 человек

1 час назад
Минобороны обнародовало секретные документы о Крымской операции 1944 года

Минобороны обнародовало секретные документы о Крымской операции 1944 года

22 минуты назад
Акционеры исключили Карлоса Гона из совета директоров концерна Nissan

Акционеры исключили Карлоса Гона из совета директоров концерна Nissan

29 минут назад
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

41 минута назад
Эммануил Виторган: Собчак - очень достойный человек, я желаю ей счастья и любви

Эммануил Виторган: Собчак - очень достойный человек, я желаю ей счастья и любви

1 час назад
В Москве сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

В Москве сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

52 минуты назад
Ягланд: Brexit и Ruxit могут стать настоящим потрясением для Европы

Ягланд: Brexit и Ruxit могут стать настоящим потрясением для Европы

6 часов назад
Порошенко нарушил закон и перенес сроки дебатов с Зеленским

Порошенко нарушил закон и перенес сроки дебатов с Зеленским

5 часов назад
Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США и назвал ее преемника

Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США и назвал ее преемника

5 часов назад
Данелия обладал неповторимым стилем

Данелия обладал неповторимым стилем

11 часов назад
НАТО тратит на оборонку в 20 раз больше России, но справиться с "угрозой" не может

НАТО тратит на оборонку в 20 раз больше России, но справиться с "угрозой" не может

11 часов назад
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

10 часов назад
С такого начинаются войны: ZDF раскритиковали за антироссийскую провокацию

С такого начинаются войны: ZDF раскритиковали за антироссийскую провокацию

13 часов назад
Госпитализирована актриса Алла Демидова

Госпитализирована актриса Алла Демидова

11 часов назад
Бесславный юбилей Североатлантического альянса

Бесславный юбилей Североатлантического альянса

10 часов назад
Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

10 часов назад
Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы России

Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы России

33 минуты назад
На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

1 час назад
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

1 час назад
Топ-10 страховщиков автокаско в 2018 году

Топ-10 страховщиков автокаско в 2018 году

1 час назад
Крупнейший инвестор уходит из России. Что будет с рублем?

Крупнейший инвестор уходит из России. Что будет с рублем?

1 час назад
В лагере Ярмук под Дамаском обнаружен схрон ИГИЛ

В лагере Ярмук под Дамаском обнаружен схрон ИГИЛ

2 часа назад
Театр абсурда в исполнении Трампа и его команды

Театр абсурда в исполнении Трампа и его команды

2 часа назад
В 2019 году "Союзмультфильм" порадует россиян 500 минутами новой анимации

В 2019 году "Союзмультфильм" порадует россиян 500 минутами новой анимации

2 часа назад
Молодежный сленг из уст Порошенко рассмешил пользователей Интернета

Молодежный сленг из уст Порошенко рассмешил пользователей Интернета

3 часа назад
Хабаровский полицейский спас человека из горящей машины

Хабаровский полицейский спас человека из горящей машины

3 часа назад
Встреча Яковенко и Роули: британская пресса переврала все, что можно

Встреча Яковенко и Роули: британская пресса переврала все, что можно

3 часа назад
Киев опять хвастается "Нептунами"

Киев опять хвастается "Нептунами"

5 часов назад
Сергей Лавров и король Иордании обсудили ситуацию в лагере беженцев "Рукбан"

Сергей Лавров и король Иордании обсудили ситуацию в лагере беженцев "Рукбан"

5 часов назад
Криштиану Роналду запел за рулем своего автомобиля

Криштиану Роналду запел за рулем своего автомобиля

6 часов назад
В Театре наций - "звездная" премьера

В Театре наций - "звездная" премьера

6 часов назад
Система быстрых платежей работает в штатном режиме, все проблемы устранены

Система быстрых платежей работает в штатном режиме, все проблемы устранены

7 часов назад
Под Костромой пропали двое детей

Под Костромой пропали двое детей

9 часов назад
"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

9 часов назад
Киселёв распутал "белиберду" Столтенберга

Киселёв распутал "белиберду" Столтенберга

10 часов назад
"Локомотив" и "Зенит" обменялись голами

"Локомотив" и "Зенит" обменялись голами

10 часов назад
Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому

Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому

11 часов назад
Т-80 оказался способен стрелять бревнами

Т-80 оказался способен стрелять бревнами

12 часов назад
Иди своей дорогой, сталкер: в Чернобыльскую зону стали пускать туристов

Иди своей дорогой, сталкер: в Чернобыльскую зону стали пускать туристов

14 часов назад
Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

14 часов назад
Девочка упала с десятого этажа, делая селфи

Девочка упала с десятого этажа, делая селфи

15 часов назад
20 самых желанных детских игрушек в 2019 году

20 самых желанных детских игрушек в 2019 году

18 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

06.04.2019 20:07
В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

06.04.2019 11:46
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34