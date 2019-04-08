Взрыв в афганском Джелалабаде: один человек погиб, семь получили ранения

Утром в понедельник, 8 апреля, в городе Джелалабад (административный центр провинции Нангархар, Афганистан) прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Как уточняется, в результате взрыва погиб один полицейский, еще семь человек пострадали.

Пока никаких других подробностей не приводится, передает ТАСС.