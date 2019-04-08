Медведев сохранил место в Топ-10 чемпионской гонки ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки. По состоянию на восьмое апреля российский теннисист Даниил Медведев смог сохранить место в десятке лучших.

В активе Медведева 895 очков, с которыми он по-прежнему занимает восьмую строчку. Его опережают француз Гаэль Монфис (995), американец Джон Изнер (1060), австриец Доминик Тим (1145), грек Стефанос Циципас (1460), испанец Рафаэль Надаль (1605), серб Новак Дджокович (2225) и лидер чемпионской гонки швейцарец Роджер Федерер (2280).

Из остальных российских теннисистов отметим Андрея Рублева (306) и Карена Хачанова (280), которые занимают 53 и 58 строчку соответственно.