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8 апреля 201909:45

"Реал" намерен оформить трансфер Азара до середины мая

as.com

Представители мадридского "Реала" продолжают борьбу за полузащитника лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эдена Азара. На текущей неделе они проведут очередной раунд переговоров с лондонцами по приобретению бельгийца.

При этом в "Королевском клубе" установили максимальную сумму, которую могут заплатить за игрока – 85 миллионов фунтов. Как сообщает The Telegraph, в Мадриде мотивирует такую сумму тем, что у Азара через год истекает контракт.

Впрочем, у "Челси" иное мнение на этой счет. В связи с тем, что английский клуб имеет бан на приобретения в ближайшие два трансферных окна, они хотят выручить с продажи своего лидера не меньше 100 миллионов фунтов.

Сообщается, что эти разногласия не смущают мадридцев – они по-прежнему настойчиво ведут переговоры и намереваются оформить сделку до завершения текущего футбольного сезона, который финиширует в середине мая. Первый шаг к этому уже сделан – подписано личное соглашение с игроком.

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