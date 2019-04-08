В Москве умер бывший член ЦИК

В Москве на 68-м году жизни умер бывший член ЦИК России, экс-депутат Госдумы и экс-сенатор Василий Лихачев, передает ТАСС.

Лихачев родился 5 января 1952 года в Нижнем Новгороде. Он много лет работал на важных государственных и дипломатических постах. Занимал пост вице-президента Татарской ССР, председателя Госсовета Татарстана, был членом Совета Федерации и депутатом Госдумы, замминистра юстиции РФ.

С 1998 по 2003 год Лихачев — постоянный представитель РФ при Европейских сообществах в Брюсселе.

В ЦИК РФ он работал с 2016 по 2018 годы, занимался вопросами международного сотрудничества. В сентябре 2018 года указом президента РФ Лихачев был освобожден от обязанностей по собственному желанию.