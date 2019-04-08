Школьники десяти регионов напишут диктант по киберграмотности

Десять регионах России примут участие в первом межрегиональном диктанте по киберграмотности для школьников средних классов. Мероприятие пройдет 10 апреля 2019 года. и приурочено оно к 25-летию рунета, сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Организаторами акции выступили Российская государственная детская библиотека и Центральный банк Российской Федерации при поддержке Министерства культуры России. Цель мероприятия – выяснить, насколько современные подростки знают основы информационной безопасности, в том числе в сфере платежных услуг.