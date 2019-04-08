"Ожил, зверюга!": в Приморье пожарные откачали спасенного из огня кота

В Приморском крае пожарные спасли из загоревшейся квартиры семью и их кота Степана, но если люди не пострадали, то их питомца пришлось откачивать. Сотрудники МЧС сняли на видео реанимационные мероприятия.

Описанные события произошли около 16 часов в минувшую субботу, 6 апреля, в Спасске-Дальнем. В многоэтажке на Краснознаменной улице загорелась квартира на пятом этаже. Жильцы квартиры не пострадали, но вот их кот едва не погиб — животное забилось в угол и надышалось угарным газом. Из задымленного помещения его вынесли пожарные.

"Покачай ему живот, ему дышать тяжело. Ожил, зверюга!" — с удовлетворением отметил один из спасателей после реанимационных процедур — усатому сделали массаж грудной клетки.

Пришедшего в себя Степана после дополнительного осмотра вернули хозяевам.

В конце марта в Магадане спасатели вытащили из огня женщину, собаку и двух кошек. Животные надышались угарным газом, но пожарные не растерялись, достали реанимационный набор и провели все необходимые процедуры.