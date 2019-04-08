Bloomberg: США устали от антироссийских санкций

Конгресс США теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.

"В последнее время чувствуется усталость от санкций​​. Есть надежда, что мы сможем заручиться поддержкой большего числа людей", — сказал Рубио.

Ранее сенаторами Марком Рубио и Крисом ван Холленом был внесен законопроект "О препятствовании иностранному вмешательству в выборы", предлагающий ввести запрет на инвестиции в энергетический сектор российской экономики, заморозить активы двух или более из пятерки крупнейших госбанков России, запретить въезд в США высокопоставленным чиновникам и "олигархам" из России, а также ввести новые санкции против оборонного сектора и разведслужб РФ.

Bloomberg отмечает, что большое число политических деятелей все еще хотят призвать Россию к ответу за ее действия, в частности, за приписываемое ей вмешательство в выборы президента США в 2016 году — обвинения, которые РФ категорически отвергает. Но американских законодателей волнует то, что от ограничений также пострадает экономика США.

Раскол в Конгрессе — где демократы контролируют Палату представителей США, а республиканцы представляют большинство в Сенате — затрудняет принятие законопроектов без поддержки Трампа.

При этом Bloomberg отмечает, что публикация выводов спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам "российского расследования" может вновь пробудить интерес к антироссийским санкциям.

"Мы увидим, что те члены Конгресса, которые раньше не были так вовлечены в этот вопрос, проявят больший интерес после публикации полного доклада Мюллера", — заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.

Как сообщалось, Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Москвой", который был основным сюжетом американских новостных СМИ на протяжении почти трех лет. Наконец, Мюллер не стал обвинять Трампа в воспрепятствовании расследованию, хотя и не заявил прямо о его невиновности.

Демократы, контролирующие палату представителей конгресса, требуют обнародовать полный текст доклада. Пока он известен лишь в кратком пересказе министерства юстиции США

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское правительство считает несостоятельными и безосновательными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы в США.