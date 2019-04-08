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Обмен санкциями 49 минут назад
Bloomberg: США устали от антироссийских санкций
Конгресс США теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.
"В последнее время чувствуется усталость от санкций. Есть надежда, что мы сможем заручиться поддержкой большего числа людей", — сказал Рубио.
Ранее сенаторами Марком Рубио и Крисом ван Холленом был внесен законопроект "О препятствовании иностранному вмешательству в выборы", предлагающий ввести запрет на инвестиции в энергетический сектор российской экономики, заморозить активы двух или более из пятерки крупнейших госбанков России, запретить въезд в США высокопоставленным чиновникам и "олигархам" из России, а также ввести новые санкции против оборонного сектора и разведслужб РФ.
Bloomberg отмечает, что большое число политических деятелей все еще хотят призвать Россию к ответу за ее действия, в частности, за приписываемое ей вмешательство в выборы президента США в 2016 году — обвинения, которые РФ категорически отвергает. Но американских законодателей волнует то, что от ограничений также пострадает экономика США.
Раскол в Конгрессе — где демократы контролируют Палату представителей США, а республиканцы представляют большинство в Сенате — затрудняет принятие законопроектов без поддержки Трампа.
При этом Bloomberg отмечает, что публикация выводов спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам "российского расследования" может вновь пробудить интерес к антироссийским санкциям.
"Мы увидим, что те члены Конгресса, которые раньше не были так вовлечены в этот вопрос, проявят больший интерес после публикации полного доклада Мюллера", — заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.
Как сообщалось, Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Москвой", который был основным сюжетом американских новостных СМИ на протяжении почти трех лет. Наконец, Мюллер не стал обвинять Трампа в воспрепятствовании расследованию, хотя и не заявил прямо о его невиновности.
Демократы, контролирующие палату представителей конгресса, требуют обнародовать полный текст доклада. Пока он известен лишь в кратком пересказе министерства юстиции США
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское правительство считает несостоятельными и безосновательными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы в США.
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