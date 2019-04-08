Касаткина сохранила статус первой ракетки России

Российская теннисистка Дарья Касаткина по итогам публикации обновленной версии мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) сохранила свои позиции. Она по –прежнему является первой ракеткой России.

Касаткина занимает наивысшее место среди теннисисток из России, располагаясь на 22 строчке. В ее активе 2355 очков. Еще одна россиянка Мария Шарапова также осталась на той же позиции, что и в предыдущей версии рейтинга, сохранив 28 место (1706).

Также отметим, что в сотню лучших теннисисток также входят еще семь россиянок: Анастасия Павлюченкова потеряла одну строчку, опустившись на 34 место (1510), Екатерина Александрова — 57-я, Евгения Родина – 69-я, Анастасия Потапова – 71-я, Маргарита Гаспарян – 72-я, Вероника Кудерметова – 83-я, а Виталия Дьяченко – 95-я.

Первой же ракеткой мира продолжает оставаться японка Наоми Осака (5967).