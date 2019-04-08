Нил Ушаков отверг обвинения в мошенничестве

Нил Ушаков, отстраненный от должности мэра Риги, отверг все обвинения в мошенничестве. На своей странице в Facebook он заявил, что требования министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце оценить его деятельность безосновательны.

"Если министр считает, что компенсация за бесплатный проезд, например, для школьников является мошенничеством, то трудно что-либо еще к этому добавить, — написал политик. — Человеку, который создавал партию за счет денег от игорного бизнеса, мошенничество мерещиться должно всюду".

Ушаков написал, что ждет обвинений в том, что бесплатные обеды в детских садах – это тоже уголовное преступление.

С 2010 года в Риге расширяется круг пассажиров, которые пользуются транспортом бесплатно или со значительными скидками. Расходы компенсирует Рижская дума "или в виде дотации, или в форме вложения в собственный капитал. "Обе формы логичны и дозволены законом", — подчеркнул Ушаков.



5 апреля министр Пуце отправил в отставку Ушакова. Сегодня он обратился в правоохранительные органы, чтобы оценить деятельность Ушакова на предмет мошенничества и бездействия государственного должностного лица, передает ТАСС. Пуце подчеркнул, что в решение об отстранении Ушакова не было политическим, так как нарушения были очень серьезными и неоднократными. Экс-мэр заявил, что обжалует это решение в суде.