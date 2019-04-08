В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Перед зданием выстроилась очередь поклонников творчества актера, первыми на прощание с ним приехали председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям московского парламента Евгений Герасимов, актер Всеволод Шиловский, телеведущий Леонид Якубович, коллеги Булдакова по Союзу кинематографистов, сообщает РИА Новости.

На сцене Дома кино установлен гроб с телом актера, к которому поклонники несут цветы. На большом экране показывают фрагменты фильмов, в которых играл Алексей Булдаков.

Телеканал "Москва24" ведет прямую трансляцию церемонии прощания с артистом, который был любим миллионами зрителей за многие его роли, но, прежде всего, за роль генерала Иволгина в фильмах Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и других комедиях.



Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Как сообщалось ранее, Алексей Булдаков скончался внезапно в гостинице в Монголии в ночь на 3 апреля. Ему было 68 лет. По предварительным сведениям, причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца – у него оторвался тромб.