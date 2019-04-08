Мультфильм понятный детям: художники Краснокамска передали реальную историю фронтовика

Группа мультипликаторов в Краснокамске сделала мультфильм о Великой Отечественной войне — "Как солдат Павел Буслаев на войну ходил". В основу легла реальная фронтовая история ветерана Павла Прохоровича Буслаева.

История детской сказки краснокамской писательницы Татьяны Холодницкой вдохновила режиссера-постановщика Виталия Мамева. И в течение четырех лет он в составе группы мультипликаторов воплощал идею в жизнь. Виталий Мамаев отмечает, что мультфильмов на военную тематику для взрослых много, а вот для детей нет. В этой истории все изложено доступно и просто, поэтому она будет понятна даже пятилетнему ребенку.

Озвучивал ленту школьник из Краснокамска. Даниил занимается в местной театральной студии, но до этой работы подобного опыта у него не было. Даниил Багдерин поделился: "Смысл понимал, но как его передать. Как сделать голосом поля широкими, а реки глубокими. Я хорошо запомнил этот момент".

Двенадцать художников работали над созданием образов и картинок. Работа кропотливая: если взять средний расчет — шесть картинок в секунду и умножить на девятиминутный хронометраж, выходит, что для анимации потребовалось более трех тысяч эскизов.Затем рисунки сканировали и переносили в цифровой формат. После мультипликаторы оживляли картинки - каждый элемент отдельно вырезали и накладывали на нужное место.

Как передает ГТРК "Пермь", об истории солдата Павла Буслаева скоро узнают и другие ребята со всего Прикамья. Пятьсотен свеженьких оформленных дисков будут отправлены в школы и детские сады.