Опубликовано видео поджога районной администрации в Бурятии

Ранним утром в минувшую пятницу, 5 апреля, неизвестные злоумышленники атаковали здание администрации в Заиграевском районе Бурятии. Камера наблюдения запечатлела действия преступников.

Двое мужчин метнули в административное здание бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылись.

К счастью, пожар не распространился на все строение и в результате инцидента обошлось без пострадавших и тяжелых последствий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщают местные СМИ, полиция уже установила круг подозреваемых