Конор Макгрегор: горжусь выдающимся боем Артема Лобова!

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор выразил восхищение дебютом Артема Лобова в промоушене Bare Knuckle по кулачному бою. Ирландский боец русского происхождения выиграл первый же бой у американца Джейсона Найта.

"Ну и животное! Горжусь тобой, Артем! Ты провел выдающийся бой, — прокомментировал Макгрегор бой Лобова в своем личном Twitter. – Он заслужил новый контракт на следующий бой, и мы хотим этого! И какое прекрасное выступление у Джейсона Найта. Большое уважение!"

Напомним, что ранее Лобов одержал первую победу в промоушене, одержав победу над Найтом судейским решением. Соперники провели на ринге все пять раундов. Следующим соперником Лобова станет бывший боксер Пол Малиньяджи. Они подерутся 22 июня.