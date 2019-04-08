На Урале пьяная женщина сбила двух девушек и повторно переехала одну из них

Пьяная жительница Свердловской области сбила двух девушек на обочине дороги, а спустя несколько минут вернулась и переехала одну из пострадавших, после чего скрылась. Камера наблюдения зафиксировала момент страшного ДТП.

Авария произошла около 00:30 ночи 6 апреля в поселке Белоярский. Четверо молодых людей возвращались домой по Февральскому переулку, когда сзади на них налетел Nissan Juke: машина выехала на встречную полосу и сбила двух 17-летних девушек, шедших по обочине дороги. Не останавливаясь, водитель уехала с места.

Одна из девушек осталась лежать на дороге, на помощь ей бросились друзья и проезжавший мимо водитель. Трогать пострадавшую они не решились, вызвав скорую помощь, но спустя шесть минут вернулся тот самый Nissan Juke с пьяной женщиной за рулем. На кадрах видно, как машины проехала по лежащей на проезжей части девушке и вновь скрылась.

Найти 34-летнюю виновницу труда не составило, во время медосвидетельствования медики зафиксировали 1,241 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Расследованием инцидента занялось региональное управление СКР, подозреваемой грозит до четырех лет лишения свободы.

Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии, отмечает E1.ru, у одной из них диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму, у второй — компрессионный перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму.