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8 апреля 201911:59

На Украине началась агитация перед вторым туром выборов

EPA

ЦИК Украины разрешила кандидатам в президенты с 8 по 19 апреля вести агитацию перед вторым туром выборов, который намечен на 21 апреля, передает ТАСС.

Как сообщалось, 31 марта в ходе первого тура выборов шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий украинский лидер Петр Порошенко — 15,95%. Судьба выборов решится во втором туре голосования.

Кандидаты на пост главы государства до 21 апреля должны снова подать кандидатуры своих представителей в обновленные территориальные комиссии.

До 18 апреля разрешено обнародовать результаты избирательных социологических опросов перед вторым туром, 19 апреля — последний день агитации и возможная дата проведения теледебатов между кандидатами.

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