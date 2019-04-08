Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника

Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры. Лыжник принял решение о прекращении выступлений в возрасте 33 лет.

"Официально заявляю, что покидаю большой спорт, — заявил Крюков, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Решение взвешенное и обдуманное, ведь у меня был год для его принятия. Карьера была насыщенной, и я благодарен судьбе, что выступал в лыжах. Это лучший вид спорта. Теперь я планирую открыть лыжную академию".

Помимо олимпийского золота Ванкувера в активе Крюкова также три золотых медали чемпионатов мира, что в советской и российской истории лыжного спорта удавалось достичь только ему. Предыдущий сезон он пропускал из-за травмы и временного отстранения, которое на него было наложено в связи с подозрениями в причастности к нарушениям антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде. Однако он был оправдан Спортивным арбитражным судом.