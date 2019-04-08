Группа "Курайсы" представит этно-шоу "Музыка ветра" в Доме музыки

Группа "Курайсы" Роберта Юлдашева выступит с костюмированным музыкально-хореографическим этно-шоу "Музыка ветра" в Театральном зале Московского международного Дома музыки 12 апреля.

Группа "Курайсы" – звезды world music, хедлайнеры этно- и рок-фестивалей. Коллектив Роберта Юлдашева представляет уникальный спектр музыки – от фолка и джаза до этно-транса и чилаута. На Международном музыкальном форуме "Сотворение мира – 2011" Юлдашев и "Курайсы" вошли в номинацию "Открытие фестиваля", а через год завоевали призы "За национальную самобытность" и зрительских симпатий на II Международном музыкальном турнире Terem Crossover; группа участвовала в фестивале WOMAD Питера Гэбриэла и стала финалистом фестиваля The Spirit of Tengri.

Основатель группы Роберт Юлдашев, открывший всему миру колоритное звучание курая (инструмент изготавливается из тростника, растущего на Южном Урале), сотрудничал с оркестром "Виртуозы Москвы", Национальным симфоническим оркестром Башкортостана, Николаем Носковым, Пелагеей, Гариком Сукачевым, участвовал в создании саундтреков к фильмам "Дом солнца" и "Путь", выступал на сцене театра Ла Скала вместе с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым.

В Доме музыки группа "Курайсы" представит костюмированное музыкально-хореографическое этно-шоу, важнейшими элементами которого являются завораживающий бой барабанов и соло курая, а также мировые хиты – "Полет кондора", We Will Rock You и многие другие – в оригинальных аранжировках.

Этно-шоу "Музыка ветра" — 12 апреля в 19:00 в Театральном зале ММДМ.