В Якутии силовики задержали главу района, злоупотребившего служебным положением. Видео

В понедельник, 8 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали главу Оймяконского района Якутии. Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления", об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в 2103 году мужчина организовал проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта о приобретении квартиры для муниципальных нужд. При этом, он планировал забрать недвижимость в поселке Усть-Нера с собственное пользование.

"Аукцион не состоялся, и глава направил на имя Министра финансов Республики Саха (Якутия) письмо о согласовании документов для приобретения указанного жилья для нужд муниципального образования, при этом глава имел намерение использовать жилое помещение для собственного проживания и проживания членов своей семьи", — отметили в ведомстве.

В итоге квартира была приобретена за полтора миллиона рублей – средства были выделены из бюджета, однако впоследствии чиновник сумел перевести жилплощадь с баланса администрации в собственность своих родственников, хотя и не имел на это права.