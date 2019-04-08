Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Режиссер Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста. В понедельник Мосгорсуд отменил постановление, продлевающее срок домашнего ареста худрука "гоголь-центра" до 4 июля.

Также суд отменил домашний арест еще двум фигурантам дела "Седьмой студии" – директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум и бывшему гендиректору "Седьмой студии" и экс-директору ярославского театра имени Волкова Юрию Итину, передает "Интерфакс".

В качестве меры пресечения всем избрана подписка о невыезде и надлежащее поведение.