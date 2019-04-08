Столичные полицейские штурмом взяли квартиру грузинского вора в законе

Три заграничных и два российских паспорта обнаружили столичные оперативники у 65-летнего гражданина Грузии Мераба Гогии, более известного в криминальных кругах как вор в законе Мелия. Штурм квартиры Лисы — именно так переводится на русский его прозвище — сняли на видео.

Задержали криминального авторитета, как уточняет "Прайм крайм", еще 29 марта, однако московское управление МВД отчиталось об операции в доме №3а в Погонном проезде только сейчас. Открывать дверь Мелия отказался, попытки вскрыть ее успехом не увенчались, тогда оперативники проникли на балкон на 24-м этаже через крышу. Тут уже Гогии некуда было отступать, и он повернул замок.

В просторной съемной квартире вора в законе во время обыска были найдены три загранпаспорта и два российских, один из которых выдан на имя Сергея Сыроеженкова, но с фотографией Мелии. Второй тоже оказался недействительным, но по другим причинам. Дело в том, что Гогия обрел российское гражданство еще в марте 2008 года, однако в минувшем феврале решение властей Ленинского района Ставрополья было признано необоснованным, а нахождение криминального авторитета на территории РФ — нежелательным.

За минувшие 11 лет, которые один из самых влиятельных представителей грузинского криминального сообщества провел в России, он был трижды судим и провел в местах лишения свободы в общей сложности пять лет.

Мелию поместили в центр временного содержания иностранцев, откуда он и будет депортирован в Грузию — въезд в РФ для него закрыт пожизненно. Кроме того, в отношении вора в законе возбуждено уголовное дело за подделку документов.