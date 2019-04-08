Мотоциклист оказался в больнице после столкновения с оленем. Видео

Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы в результате столкновения с диким животным – момент необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшее воскресенье, 7 апреля, в польском Вроцлаве, попал в объектив регистратора очевидца.

На записи видно, что олень попытался пересечь проезжую часть. На пути у него оказался байкер – животное снесло мотоциклиста и благополучно скрылось.

Как рассказал очевидец инцидента, после аварии сбитый мужчина находился в бессознательном состоянии.

Первую помощь ему оказал медицинский работник, оказавшийся в одной из проезжавших мимо машин, после чего пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи, которые и доставили его в больницу.