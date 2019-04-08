Допинг-офицеры нагрянули к пловчихе Ефимовой в ее день рождения

Пятикратная чемпионка мира и трехкратная медалистка Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова призналась, что в ее день рождения к ней приехали допинг-офицеры. Они проводили допинг-тестирование.

"Я стала раньше ложиться спать по ряду причин. Одна из них – допинг-контроль может рано прийти, – признается Ефимова, слова которой приводит РИА Новости. – У меня, к примеру, на день рождения пришел допинг-контроль. Ребят, имейте совесть, вы же можете выбрать и другой день для этого. Они меня поздравили, на что я им ответила, что это "просто лучший подарок".

На данный момент Ефимова принимает участие в квалификации чемпионата России, который одновременно является отборочным этапом на чемпионат мира. Он состоится в южнокорейском Кванджу.