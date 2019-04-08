Что позволено Юпитеру, не позволено быку: как США вмешиваются в украинские выборы

США демонстрируют прямое вмешательство во внутренние дела и выборы на Украине, размещая в своих соцсетях огромное количество рекламы в поддержку Порошенко. При этом Зеленского блокируют. Об этом заявил в прямом эфире ведущий ток-шоу "Кто против?" Сергей Михеев. Все, что Америка инкриминировала России, она позволяет себе по отношению к Украине.

Омелян обещает на танках заехать в Москву. Климкин грозит кораблями НАТО в Черном море. В попытках удержаться действующая украинская власть фактически продает страну натовцам и заявляет о готовности воевать с Россией, что выгодно и американцам. Беспокоит вопрос, понимают ли украинские граждане, что эти люди готовы бросить их в топку огромной войны?



Президент союза писателей международного согласия Германии Владимир Сергиенко согласился с ведущим, сказав, что мы сейчас видим инвестирование и наглое вмешательство Запада в предвыборную кампанию на Украине. И это говорит о том, что там продолжают разыгрывать Незалежную в своих интересах.

"При этом у Порошенко и Зеленского в предвыборной риторике полностью отсутствует интерес к тому, что будет дальше со страной", — подчеркнул Сергиенко.

"Наблюдая за предвыборной кампанией, складывается впечатление, что не звучит главного — голоса Украины", — считает журналист "Вести FM" Владимир Аверин. Это подтверждается и результатами выборов. Нет в стране политика, способного сформулировать запрос народа, стать его голосом. Обсуждаемые вопросы о стадионах, анализах, баночках – все это выглядит трагично и оскорбительно по отношению к избирателям.

Аверин напомнил, что перед дебатами опубликовали опрос граждан по поводу того, что они хотят услышать: 42% — вопрос мира и войны, 40% — вопрос экономики. "И это сейчас самое главное", — считает журналист.

Лидер общественного движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот полагает, что на Украине сейчас идут серьезные процессы. Многие украинцы поддерживают Владимира Зеленского, потому что хотят изменений. Но неизвестно, получатся эти изменения или нет.

"Хочется верить, что появятся действительно проукраинские силы, которые не будут обслуживать интересы Запада, а будут отвечать прежде всего национальным интересам Украины, к которым всегда относилась дружба и тесный союз с Россией", — выразил надежду Кот.

Сергей Михеев в заключении призвал украинцев смахнуть пелену с глаз: "Мифическая счастливая украинская жизнь в Европе – это все опасные иллюзии, потому что их используют третьи силы, готовые Украину прокрутить в мясорубке войны. И сегодняшняя власть на Украине бредит войной. Чтобы не проголосовать за самоуничтожение, важно разбираться, к чему вас на самом деле призывают все эти годы. Не будет никакая Америка за Украину погибать, им важно ее угрохать. Это важно понимать".

Второй тур президентских выборов на Украине должен состояться 21 апреля. Завершив принятие уточненных протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования 31 марта, ЦИК Украины обнародовал официальные результаты первого тура. Согласно этим данным, наибольшей поддержкой избирателей заручились кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, набрав соответственно 30,24 и 15,95 процента голосов.