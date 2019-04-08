Плюс Дмитрий Киселев: сетевые хейтеры добавили в рейтинг травли новых персон

Телеканал RT представил результаты третьего так называемого рейтинга травли в Сети медиаперсон. Исследование проводит компания "Крибрум". Она проводит анализ публикаций в интернет-СМИ и блогосфере, выясняя, кто и какими высказываниями или действиями за минувшую неделю дал наибольший повод интернет-хейтерам для злобных публикаций и комментариев.

Если в прошлом "рейтинге травли" лидировали вдова Игоря Малашенко Божена Рынска и сразу два представителя телеканала "Россия 1" – Андрей Малахов и Ольга Скабеева, то в исследовании за период с 29 марта по 4 апреля в нем появились новые персоны.

На первом месте в этом специфическом списке оказался бывший журналист "МК" Айдер Муждабаев, который в 2015 году уехал на Украину.

После первого тура выборов президента Украины он опубликовал у себя в "Фейсбуке" призывы к стрельбе по "предателям", которые голосовали не за Порошенко.

Впервые в этот рейтинг попал и ведущий программы "Вести недели" на "России 1"Дмитрий Киселев, который в основном подвергается травле за свою профессиональную деятельность.

Уже традиционно позиции в первой десятке списка занимают ведущая "России 1" Ольга Скабеева, а также Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьев, Илья Варламов и Андрей Малахов.